Влада Ефіопії заявляє, що зірвала спробу перевороту

Прем’єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед заявляє, що його уряд зірвав спробу перевороту в одному з регіонів країни.

Пізно ввечері 22 червня він повідомив в ефірі державного телебачення, що генерал армії й інші військові країни організували спробу перевороту в регіоні Амхара.

За словами прем’єра, внаслідок операції є загиблі і поранені.

23 червня речник голови уряду повідомив, що у зв’язку з цими подіями в Аддис-Абебі загинув керівник ефіопської армії.

Ефіопія є ключовим союзником США й інших країн із питань безпеки у регіоні Африканського Рогу.