Радіо Донбас.Реалії проводить виїзний ефір у Торецьку (трансляція)

Проєкт Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії 14 листопада з 14:00 наживо проводитиме виїзний ефір в Торецьку Донецької області. До діалогу запрошені представники місцевої влади, журналісти, активісти та шахтарі.

Поки Україна обговорює моделі повернення Донбасу, розведення військ та сподівання на «швидкий мир» від президента Володимира Зеленського, Радіо Донбас.Реалії та головний редактор Київського бюро Радіо Свобода Інна Кузнецова у прямому ефірі спробують з’ясувати, що про це думають самі жителі Донбасу.

Радіо Свобода веде пряму трансляцію ефіру.

Торецьк (Дзержинськ до 2015-го) – невелике шахтарське місто, розташоване майже впритул до окупованої Горлівки.

Ідея відкритої студії Радіо Донбас.Реалії полягає у проведенні діалогу з жителями Донбасу в прямому ефірі. З 2016 року журналісти провели вже 13 ефірів з різних міст Донбасу.