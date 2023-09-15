Українську телеведучу Марію Єфросиніну заочно засудили у Росії на 7 років

Басманний районний суд Москви заочно засудив українську телеведучу Марію Єфросиніну до семи років колонії, повідомило російське видання «Медіазона».

Повідомляється, що Єфросиніну визнали винною у справі про «поширення фейків про російську армію».

Телеведуча прокоментувала новину в інстаграмі: «Мені начхати на всі ці вироки. Знаєте чому? Тому що я – вільна: у своїх діях, у своїх висловлюваннях, у своїх рішеннях».

Згідно з ухвалою суду, кримінальну справу проти Єфросиніної відкрили 7 квітня 2022 року. У березні 2023-го її було оголошено в розшук, а в травні Басманний районний суд заочно відправив її у СІЗО.

Єфросиніна – українська журналістка, телеведуча, блогер, родом з нині окупованого Криму.