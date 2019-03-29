У Єгипті після 5 років за ґратами звільнили відомого блогера і активіста руху за демократію

У Єгипті після п’ятирічного ув’язнення за статтею про несанкціоновану акцію протесту звільнили відомого блогера і опозиціонера Алаа Абделя Фаттаха, повідомили його рідні і адвокат у соцмережах.

Сестра 37-річного блогера розмістила у Twitter фото, як він грається вдома із собакою.

Алаа Абдель-Фаттах – один з провідних активістів руху за демократію, який мобілізував протесний рух в Єгипті в 2011 році, що призвів до повалення тодішнього автократа Хосні Мубарака.

Абдель-Фаттах був засуджений до п’яти років тюремного ув’язнення і п’яти років умовно за звинуваченням в організації 2013 року «незаконної» демонстрації проти військового режиму.

В останні роки десятки активістів руху за демократію були ув’язнені в Єгипті через порушення закону 2013 року, який серйозно обмежує вуличні демонстрації. Влада Єгипту стверджує, що закон необхідний для відновлення стабільності в країні. Правозахисники кажуть, що закон спрямований на придушення інакомислення.