У Єгипті зіткнулися поїзди, загинули понад 30 людей

У Єгипті внаслідок зіткнення двох потягів на північ від міста Сохаг щонайменше 33 людини загинули, ще 66 зазнали поранень. Про це повідомляє Reuters із посиланням на місцеву владу.

Поїзди зійшли з рейок, два вагони зруйновані, ще один перекинувся. До місця зіткнення приїхали близько 40 машин швидкої допомоги. Вони розвозять поранених до найближчих лікарень.

Єгипетські залізничні мережі є одними з найстаріших і найбільших у регіоні, тому, як уточнює агентство, такі інциденти відбуваються досить часто.