Парламент Єгипту схвалив можливе військове втручання в Лівії

Парламент Єгипту дозволив розміщення військ за межами країни після того, як президент Абдель Фаттах ас-Сісі погрожував військовими діями проти підтримуваних Туреччиною сил у Лівії. Це рішення може поставити на межу прямого протистояння Єгипет і Туреччину, які є американськими союзниками, але підтримують протилежні сторони в конфлікті у Лівії.

Єгипетський парламент одноголосно схвалив розміщення військ за кордоном для «захисту національної безпеки Єгипту» та боротьби зі «злочинним озброєним ополченням та іноземними терористичними елементами», йдеться у рішенні, ухваленому 20 липня.

Єгипет разом із Об’єднаними Арабськими Еміратами, Францією та Росією підтримують сили Халіфи Хафтара, які є лояльними парламенту Лівії та контролюють схід країни.

Туреччина, Катар та Італія стоять на боці визнаного ООН уряду національної згоди в столиці Тріполі.

Президент ас-Сісі попередив, що Каїр може втрутитися, щоб захистити свій західний кордон із Лівією. Це відбувається за умов, коли сили уряду національної згоди просуваються до прибережного міста Сірт, стратегічного важливого для нафтовидобувного сектору Лівії.

За підтримки турецьких військових сили, лояльні міжнародно визнаному уряду, у червні відбили тривалий наступ сил Хафтара на Тріполі і перейшли в контрнаступ.