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04 жовтня 2020, Київ 16:54
Новини | Суспільство

Єгипет демонструє 59 трун із муміями похованих понад 2500 років тому

Публічна демонстрація знахідок, Єгипет, 3 жовтня 2020 року

Єгипетська археологічна місія 3 жовтня відкрила для огляду 59 старовинних трун, що належали священникам і чиновникам, похованим понад 2500 років тому. Раніше цього року археологи виявили масове поховання у величезному некрополі на південь від Каїру.

Відкриваючи один із прикрашених саркофагів перед засобами інформації та спеціальними гостями, фахівці показали муміфіковані останки, загорнуті в поховальне полотно, на яких яскравим кольором нанесені ієрогліфічні написи.

Добре збережені та запечатані дерев’яні труни, а також 28 статуй давньоєгипетського Бога Сокара були виявлені у трьох валах поблизу населеного пункту Саккара, де розташований некрополь стародавньої єгипетської столиці Мемфіса, об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Труни та інші знайдені предмети згодом будуть виставлені в новому Великому єгипетському музеї, який Єгипет будує біля пірамід Гізи.

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