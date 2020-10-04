Єгипет демонструє 59 трун із муміями похованих понад 2500 років тому

Єгипетська археологічна місія 3 жовтня відкрила для огляду 59 старовинних трун, що належали священникам і чиновникам, похованим понад 2500 років тому. Раніше цього року археологи виявили масове поховання у величезному некрополі на південь від Каїру.

Відкриваючи один із прикрашених саркофагів перед засобами інформації та спеціальними гостями, фахівці показали муміфіковані останки, загорнуті в поховальне полотно, на яких яскравим кольором нанесені ієрогліфічні написи.

Добре збережені та запечатані дерев’яні труни, а також 28 статуй давньоєгипетського Бога Сокара були виявлені у трьох валах поблизу населеного пункту Саккара, де розташований некрополь стародавньої єгипетської столиці Мемфіса, об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Труни та інші знайдені предмети згодом будуть виставлені в новому Великому єгипетському музеї, який Єгипет будує біля пірамід Гізи.