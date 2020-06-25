У Парижі Ейфелеву вежу знову відкрили для відвідувачів

У Парижі 25 червня знову відкрили для відвідувачів Ейфелеву вежу – через майже три місяці після її закриття в межах антиепідемічних заходів.

На сайті пам’ятки зазначається, що відвідувачі мають обов’язково бути у масках та дотримуватися соціальної дистанції.

Поки що можна піднятися сходами тільки до другого поверху вежі. Ліфти залишатимуться закритими до 1 липня.

У Франції станом на 25 червня виявили майже 198 тисяч інфікованих коронавірусом. Померли 29 734 людини, одужали – 75 251.