Суд над комбатом львівського «Беркуту» паралізований через неявку потерпілих

Суд у справі колишнього командира львівського «Беркуту» Ростислава Пацеляка, якого звинувачують у побитті 78 активістів і журналістів у Києві під час Революції Гідності, перенесли на 25 жовтня через неявку потерпілих. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, таке рішення озвучив суддя Святошинського суду Києва Анатолій Ясельський.

Валерій Смирнов, прокурор Генпрокуратури, який є обвинувачем у справі, пояснив Радіо Свобода, що з 78 потерпілих у справі не допитали ще 28. Це сталося з різних причин: хтось переїхав, хтось хворіє, а 12 осіб вимкнули телефони.

Смирнов наголосив, що прокуратура продовжує розшукувати потерпілих і переконувати їх прийти до суду. Але оскільки 50 із них суд вже опитав, і щодо всіх 78 проведені слідчі експерименти і є інші докази завданої їм шкоди, то ГПУ не вбачає у їхній неявці сьогодні перешкоди для продовження процесу.

Потерпілі, опитані судом раніше, заявляють про ознаки тиску з боку Пацеляка на інших потерпілих і свідків і стверджують: «якщо суд і далі затягуватимуть – то почнуться самосуди».

На це прокурор Валерій Смирнов заявив: якщо ГПУ зможе довести тиск екс-«беркутівця» на потерпілих, то йому посилять запобіжний захід: з особистого зобов’язання на домашній арешт чи взяття під варту.

Натомість сам Пацеляк у відповідь на заяви потерпілих пригрозив їм судом.

Колишнього керівника львівського батальйону «Беркуту», так само, як і ще низку екс-беркутівців з інших міст України звинувачують у перевищенні влади при затриманні й побитті в ніч з 22 січня 2014 року на 23 січня 2014 року учасників «Автомайдану» і «Євромайдану» у Кріпосному провулку в Києві.

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За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.

«Беркут» був розформований у лютому 2014 року, через кілька днів після розстрілів протестувальників у центрі Києва.