Екс-президента Південної Кореї засудили до 15 років в’язниці через корупцію

Колишнього президента Південної Кореї Лі Мйон Бака засудили до 15 років в’язниці за звинуваченням у корупції. Йому також призначили штраф у розмірі 11 з половиною мільйонів доларів. Таке рішення ухвалив суд у Сеулі.

Як повідомляє Reuters, прокуратура вимагала для колишнього президента 20 років колонії, сам він на засіданні суду присутній не був.

Лі Мйон Баку 76 років. Він очолював Південну Корею з 2008 по 2013 роки. Навесні цього року його звинуватили в отриманні хабарів, у тому числі від компанії Samsung. Лі Мйон Бака також звинуватили в ухилянні від сплати податків, зловживанні владою і порушення виборчого законодавства.

У минулому році за звинуваченням у отриманні хабарів і зловживанні владою до 24 років в’язниці була засуджена колишній лідер Південної Кореї Пак Кин Х’є.