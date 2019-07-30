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30 Липень 2019, Київ 15:21
Новини | Міжнародні

Ексмера Тегерану засудили до страти через вбивство дружини

67-річний Наджафі також отримав дворічний термін ув’язнення за звинуваченням у незаконному володінні зброєю

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Колишнього мера Тегерану Мухаммеда Алі Наджафі засудили до страти після того, як він був засуджений за вбивство своєї другої дружини на початку цього року.

Про рішення оголосили 30 липня.

67-річний Наджафі також отримав дворічний термін ув’язнення за звинуваченням у незаконному володінні зброєю.

Протягом 20 днів вироки можуть бути оскаржені.

Дружину Наджафі Мітру Остад знайшли мертвою в їхньому будинку в Тегерані 28 травня.

Влада заявила, що Наджафі здався і зізнався у вбивстві дружини через сімейні проблеми.

Полігамія є законною, згідно із ісламськими законами, що діють у країні.

Наджафі подав у відставку з посади мера минулого року після критики на його адресу через відвідування церемонії, на якій молоді дівчата танцювали. Він називав причиною звільнення свій стан здоров’я.

Наджафі також обіймав посаду віце-президента Ірану.

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