Ексмера Тегерану засудили до страти через вбивство дружини

Колишнього мера Тегерану Мухаммеда Алі Наджафі засудили до страти після того, як він був засуджений за вбивство своєї другої дружини на початку цього року.

Про рішення оголосили 30 липня.

67-річний Наджафі також отримав дворічний термін ув’язнення за звинуваченням у незаконному володінні зброєю.

Протягом 20 днів вироки можуть бути оскаржені.

Дружину Наджафі Мітру Остад знайшли мертвою в їхньому будинку в Тегерані 28 травня.

Влада заявила, що Наджафі здався і зізнався у вбивстві дружини через сімейні проблеми.

Полігамія є законною, згідно із ісламськими законами, що діють у країні.

Наджафі подав у відставку з посади мера минулого року після критики на його адресу через відвідування церемонії, на якій молоді дівчата танцювали. Він називав причиною звільнення свій стан здоров’я.

Наджафі також обіймав посаду віце-президента Ірану.