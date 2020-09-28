У чергову експедицію на Антарктиду почали відбирати претендентів – МОН

У Міністерстві освіти і науки повідомили, що 28 вересня Національний антарктичний науковий центр оголосив конкурс з відбору команди 26-ї Української антарктичної експедиції.

«Переможці проводитимуть наукові дослідження та забезпечуватимуть життєдіяльність станції «Академік Вернадський» в Антарктиді з весни 2021-го до весни 2022-го року. Документи приймають до 12 жовтня 2020 року. Традиційно до 26-ї УАЕ відбиратимуть 12 учасників. Крім 7 науковців, які працюватимуть у сфері досліджень геологічних та геофізичних наук, фізичних наук та науки про життя, у експедицію також шукають лікаря, кухаря, дизеліста-електрика, системного механіка та системного адміністратора зв’язку», – йдеться в повідомленні на сайті Міносвіти.

Як зазначив директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий, зважаючи на пандемію COVID-19, під час відбору майбутніх полярників та полярниць особлива увага приділятиметься фізичному та психологічному здоров’ю кандидатів.

Україна – одна з 30 країн світу, яка має постійну станцію в Антарктиці, що функціонує цілий рік. Щороку на станцію «Академік Вернадський» вирушає річна експедиція, в яку входять вчені й технічний персонал. Також під час антарктичного літа проводяться сезонні експедиції.