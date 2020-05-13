Уряд скасував тимчасову заборону на експорт спирту

13 травня уряд вирішив змінити свою постанову, якою забороняв експорт етилового спирту до 1 червня. Про це повідомили у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Експорт спирту відновлять 15 травня.

«Таке рішення прийняте на основі того, що підприємства спиртової галузі спроможні забезпечити виробництво спирту в необхідних для України обсягах. Також прийняті зміни дають можливість ДП «Укрспирт» виробляти дезінфекційні засоби зі спирту етилового за спрощеною процедурою, тимчасово встановленою Податковим кодексом України на період дії карантину», – мовиться у повідомленні.

Обмеження на експорт спирту ввели 23 березня з метою запобігання поширенню COVID-19 в Україні.

За даними Держстату за січень-лютий 2020 року експорт спирту етилового склав 1,1 млн літрів.