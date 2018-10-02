Експорт товарів із України в перші сім місяців 2018 року зріс на 12,7% – Мінекономрозвитку

Експорт товарів із України за перші сім місяців 2018 року зріс на 12,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомило Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

За підрахунками міністерства, обсяг експорту склав 26,9 мільярда доларів. Найбільше Україна експортувала продукцію аграрно-промислового комплексу й харчової промисловості (9,8 мільярда доларів, що на 0,6% менше порівняно з 2017-м роком).

Найбільший ріст експорту продемонстрував металургійний комплекс (30,1%, 7,2 мільярда доларів).

Згідно з повідомленням, найбільшим торговельним партнером України залишається Європейський союз. Експорт українських товарів до ЄС зріс на 18,7% і становив близько 11,3 мільярда доларів. Окрім Євросоюзу, Україна найбільше продавала своїх товарів за перші до Росії (8% від загального обсягу експорту), Туреччини (5,8%), Індії (5,2%), Китаю (4,2%) та Єгипту (4,1%).