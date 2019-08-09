Колишня премʼєр Таїланду, яку вдома засудили на 5 років, отримала громадянство Сербії

Колишня премʼєр Таїланду Їнглак Чинават, котру суд в її країні засудив на пʼять років вʼязниці через корупцію, отримала громадянство Сербії. Вона очолювала таїландський уряд 2011-2014 року, країну покинула 2017 року, за кілька місяців до винесення вироку.

Сербська преса пише, що Чинават стала громадянкою Сербії у червні, та що рішення про надання їй громадянства підписала голова уряду Ана Брнабич. Влада ухвалила відповідне рішення на підставі статті закону, в якій мовиться, що іноземця можна прийняти в громадянство, якщо він становить цінність для держави. В документі не уточнюється, чому експремʼєр Таїланду стала важливою для балканської країни.

Кабінет міністрів та Міністерство внутрішніх справ відмовилися коментувати надання громадянства Їнглак Чинават.

Колишній премʼєр Сербії Зоран Жівкович каже, що це не перший випадок, коли нинішня влада захищає підозрюваних та засуджених злочинців з інших країн. За його словами, єдиною причиною для надання громадянства таким особам можуть бути гроші, які вони передають правлячій команді. Жівкович зазначає, що громадянами Сербії стали, між іншими, колишній премʼєр Румунії Віктор Понта, його співробітник Себастіан Ґіцу, болгарський бізнесмен Цвєтан Василєв та інші.