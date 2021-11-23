Помер колишній президент Південної Кореї Чон Ду Хван

Колишній президент Південної Кореї Чон Ду Хван помер на 91-му році життя. За повідомленнями, він тривалий час боровся з онкологією.

Чон Ду Хван прийшов до влади внаслідок військового перевороту і був єдиним кандидатом на президентських виборах 1980 року. У 1996 році був засуджений до страти за розгін протестів, що призвів до загибелі сотень людей. Однак саме за нього в країні почалися демократичні реформи.

Чон – кадровий військовий, учасник війни у В’єтнамі. У 1979 році, невдовзі після вбивства президента Пак Чон Хі, до якого він був наближений, Чон очолив військовий переворот і керував країною до 1988 року. У 1980 році армія придушила протести в Кванджу, де загинуло щонайменше 200 людей, 1800 були поранені.

За Чона Південна Корея переживала економічний бум, країна називалася одним із чотирьох азіатських тигрів, провела Азіатські ігри та отримала право на проведення Олімпіади. Наприкінці 80-х диктатор підготував демократичні реформи, перші вільні вибори в країні виграв його друг і соратник Ро Де У.

Його ж стали публічно критикувати за порушення законів, і на два роки політик отримав притулок у монастирі буддиста. Але був засуджений за корупцію, заколот та вбивство з метою державної зради та засуджений до страти.

Пізніше вирок замінили на довічне ув’язнення та штраф у близько 1,3 мільярда доларів. У 1997 році Чон Ду Хвана помилували. Свій штраф він так і не сплатив.