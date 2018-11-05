ГПУ: зі Швейцарії екстрадований громадянин, якого розшукували за шахрайство на майже 800 млн грн

До України зі Швейцарії екстрадований громадянин, якого розшукували за шахрайство, повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко у Facebook.

«Завершена процедура екстрадиції зі Швейцарської Конфедерації в Україну громадянина, який розшукувався за вчинення шахрайства в особливо великих розмірах, що спричинило матеріальних збитків на загальну суму 799 мільйонів 300 тисяч гривень», – написав Лисенко.

Він зазначив, що рішення про екстрадицію громадянина, ім’я якого не уточнюють, ухвалили у жовтні.