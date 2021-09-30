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В Еквадорі ввели надзвичайний стан у пенітенціарній системі після різанини в одній із в’язниць

У в’язниці Літорал в Гуаякілі щонайменше 116 осіб загинули і 80 поранені

Президент Еквадору оголосив надзвичайний стан в пенітенціарній системі країни після бійки між ув’язненими, в результаті якої щонайменше 116 осіб загинули і 80 поранені.

Чиновники, які звинуватили в кривавій бійні банди, пов’язані з міжнародними наркокартелями, заявили, що принаймні п’ятеро із загиблих були обезголовлені у в’язниці Літорал в Гуаякілі.

29 вересня президент Еквадору Гільєрмо Лассо, оголошуючи надзвичайний стан, заявив, що не може поки гарантувати повний контроль над ситуацією.

«Сумно, що в’язниці перетворюються злочинними угрупованнями в територію для суперечок за владу», – сказав він.

Надзвичайний стан надасть уряду низку повноважень, включаючи розміщення поліції і солдатів в тюрмах. 29 вересня в’язницю Літорал охороняли додатково військові і танк, а кінна поліція патрулювала периметр.

У лютому минулого року у в’язницях Еквадору вже мали місце криваві заворушення.

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