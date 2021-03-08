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09 березня 2021, Київ 00:05
Новини | Міжнародні

Щонайменше 98 людей загинули, сотні поранені через вибухи в Екваторіальній Гвінеї

Розриви боєприпасів спричинили «ударні хвилі, які повністю зруйнували численні будинки поблизу», повідомило Міністерство оборони країни

Влада Екваторіальної Гвінеї повідомила, що внаслідок серії вибухів, які сталися на військовій базі й прилеглій території, загинули щонайменше 98 людей.

8 березня віцепрезидент Теодоро Нгема Обіанг Манге написав у своєму твіттері, що ще понад 600 людей були поранені внаслідок вибухів, які сталися напередодні у головному місті країни – Баті.

Рятувальники продовжують пошукові роботи і розбирають завали.

Президент Теодоро Обіанг Нгема Мбасого, який керує цією західноафриканською державою протягом 42 років, заявив, що причиною вибухів стало спалювання стерні місцевими фермерами і «недбалий» нагляд за складом боєприпасів.

Розриви боєприпасів спричинили «ударні хвилі, які повністю зруйнували численні будинки поблизу», повідомило Міністерство оборони країни.

У Баті живуть 800 тисяч із 1,4 мільйона жителів Екваторіальної Гвінеї.

Столиця колишньої іспанської колонії – Малабо – розташована на острові Біоко.

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