Щонайменше 98 людей загинули, сотні поранені через вибухи в Екваторіальній Гвінеї

Влада Екваторіальної Гвінеї повідомила, що внаслідок серії вибухів, які сталися на військовій базі й прилеглій території, загинули щонайменше 98 людей.

8 березня віцепрезидент Теодоро Нгема Обіанг Манге написав у своєму твіттері, що ще понад 600 людей були поранені внаслідок вибухів, які сталися напередодні у головному місті країни – Баті.

Рятувальники продовжують пошукові роботи і розбирають завали.

Президент Теодоро Обіанг Нгема Мбасого, який керує цією західноафриканською державою протягом 42 років, заявив, що причиною вибухів стало спалювання стерні місцевими фермерами і «недбалий» нагляд за складом боєприпасів.

Розриви боєприпасів спричинили «ударні хвилі, які повністю зруйнували численні будинки поблизу», повідомило Міністерство оборони країни.

У Баті живуть 800 тисяч із 1,4 мільйона жителів Екваторіальної Гвінеї.

Столиця колишньої іспанської колонії – Малабо – розташована на острові Біоко.