Україна отримає 200 млн євро позики на міський електротранспорт – Мінфін

В рамках угоди з Європейським інвестиційним банком Україні передбачене виділення 200 мільйонів євро позики для розвитку міського електротранспорту. Цю фінасову угоду, як передає Міністерство фінансів України, сьогодні ратифікувала Верховна Рада.

Угода, зокрема, передбачає закупівлю 20 трамваїв, 264 тролейбусів та 65 електробусів.

«Кошти буде спрямовано на придбання нових автобусів, тролейбусів, трамваїв та вагонів метро. Також передбачається будівництво та модернізація трамвайних і тролейбусних ліній та інші роботи у містах Черкаси, Біла Церква, Кам’янське, Дніпро, Львів, Кременчук та Запоріжжя. Кошти для закупівлі рухомого складу міського громадського транспорту буде розподілено серед міст України», – йдеться в повідомленні Мінфіну.

Найближчим часом очікується підписання перших контрактів, заявив заступник міністра фінансів Олександр Кава.

Проєкт «Міський громадський транспорт України» з 2017 року спільно з Європейським інвестиційним банком та Європейським банком реконструкції та розвитку реалізовується у Києві, Харкові, Луцьку, Одесі, Львові, Запоріжжі, Сумах, Івано-Франківську, Миколаєві, Тернополі та Чернігові. Його мета – розширити і покращити мережу екологічно безпечного громадського транспорту для міст України.