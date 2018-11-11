Трамп посмертно нагородить Елвіса Преслі медаллю Свободи

Президент США Дональд Трамп вирішив посмертно нагородити Елвіса Преслі президентською медаллю Свободи – найвищою нагородою для цивільних осіб в країні. Про це йдеться в заяві Білого дому.

У адміністрації Трампа зазначили, що навіть через сорок років після смерті Преслі лишається «американською іконою».

У світі продано понад 1 мільярд екземплярів пластинок Преслі. Він був лауреатом трьох премій «Греммі» і одним з перших музикантів, включених в «Зал слави рок-н-ролу».

На церемонії, яка відбудеться 16 листопада, медаллю Свободи будуть нагороджені ще шестеро осіб, крім Преслі. Серед них – судді, спортсмени, сенатор, а також великий фінансовий донор Республіканської партії.

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