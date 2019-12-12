В «Енергоатомі» провели обшуки через можливі махінації з купівлею обладнання для АЕС – ГПУ

У Генеральній прокуратурі України повідомили, що на дежпідприємстві «Енергоатом» провели низку обшуків для перевірки факту закупівлі обладнання для АЕС за завищеними цінами.

Згідно з повідомленням, обшуки проходили напередодні як на підприємстві, так і за місцем роботи та проживання посадовців, які можуть бути причетними до справи.

«За версією слідства, у 2017-2018 роках окремі комерційні структури поставили спеціалізовані клапани на загальну суму майже 40 мільйонів гривень, попередньо придбавши їх у виробників за ціною, що в чотири рази менша. З метою штучного завищення вартості продукції було виготовлено псевдодоговори купівлі-продажу, бухгалтерську та податкову звітність, використано ланцюг підприємств «транзитерів». Наразі вживаються невідкладні заходи для якнайшвидшого притягнення винних до відповідальності та відшкодування збитків державі», – повідомили у ГПУ.

За даними відомства, триває досудове розслідування.

Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» є оператором усіх атомних електростанцій України.