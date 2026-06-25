В «Енергоатомі» повідомили про слідчі дії на Хмельницькій АЕС

Правоохоронні органи 25 червня проводять слідчі дії на майданчику Хмельницької атомної електростанції, повідомляє Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом».

«За наявною у товариства інформацією, слідчі дії стосуються окремих закупівельних процедур, здійснених у попередні роки. «Енергоатом» забезпечує повне сприяння роботі правоохоронних органів, надає всю необхідну документацію й інформацію, відповідно до вимог законодавства України, і зацікавлений у всебічному, об’єктивному й неупередженому встановленні всіх обставин справи», – йдеться в повідомленні.

В «Енергоатомі» додали, що проведення слідчих дій не впливає на виробничі процеси й безпеку експлуатації об’єкта.

«Хмельницька АЕС працює у штатному режимі, забезпечуючи надійну та безпечну експлуатацію енергоблоків і стабільне виробництво електроенергії для потреб держави», – йдеться в заяві.

Деталі справи – поки що невідомі. В «Енергоатомі» не уточнили, які саме правоохоронні органи проводять слідчі дії. Їхніх коментарів поки також не було.