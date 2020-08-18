Компанія Epic Games подала до суду на Apple через рішення видалити гру Fortnite з AppStore. У такий спосіб компанія намагається заблокувати рішення Apple та захистити свої інші ігри від видалення.

Згідно з позовом, Apple попередила, що зупинить роботу всіх акаунтів Epic Games та відріже виробника ігор від інструментів для розробок з 28 серпня (Epic Games створює інструменти для інших виробників ігор).

У Fortnite зареєструвалися близько 350 мільйонів користувачів. Відносини між Apple та Epic Games погіршилися після рішення девелопера запропонувати своїм користувачам здійснювати прямі платежі всередині гри в обхід Apple.

В Apple заявляють, що Epic Games легко може вирішити проблему, створивши оновлення для Fornite, яке відповідатиме правилам, створеним для захисту користувачів.

За даними аналітичної компанії SuperData Research, Fortnite у 2018 році, на наступний рік після свого релізу, принесла розробникам 2,4 мільярда доларів.