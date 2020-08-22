Ердоган повідомив про значні запаси газу, виявлені в Чорному морі

Турецьке судно геологічної розвідки, що працює в Чорному морі, виявило значні запаси природного газу. Ідеться про 320 мільярдів кубометрів газу. Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив 21 серпня, що розвідане родовище є найбільшим у його країні.

Якщо Туреччині вдасться налагодити комерційний видобуток газу, то це зменшить її залежність від імпорту енергоносіїв. Реджеп Ердоган вважає, що виявлені запаси є лише частиною набагато більших покладів вуглеводневої сировини. За словами президента Туреччини, є надія на початок видобутку газу до 2023 року.

Того ж дня з’явилася інформація, що Туреччина готується офіційно оголосити про нове газове родовище в східній частині Середземного моря.

Турецьке судно з буровою установкою вирушило з порту Мерсін до місця буріння, точні координати якого поки не розголошуються. Епікаж судна складається з 35 людей. Бурова установка може працювати при глибині моря до 3 000 метрів і глибиною залягання корисних копалин до 12 000 метрів.

На Заході очікують, що офіційне оголошення Туреччиною про початок освоєння нового родовища призведе до зростання напруженості в районі, де між Анкарою і Євросоюзом зберігаються територіальні претензії. Ідеться про претензії між членами ЄС Грецією і Кіпром з одного боку і Туреччиною з іншого.