Туреччина висилає 10 послів через підтримку ув’язненого бізнесмена

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган наказав вислати 10 іноземних послів, в тому числі зі США, Франції й Німеччини, які раніше виступили із заявою до звільнення заарештованого у 2017 році бізнесмена, філантропа Османа Кавали.

23 жовтня Ердоган назвав заяву послів «нахабством» і наказав оголосити їх персонами нон-грата.

У заяві, також підписаній послами Нідерландів, Канади, Данії, Швеції, Фінляндії, Норвегії та Нової Зеландії, міститься заклик до вирішення справи проти Кавали.

64-річний Кавала був виправданий в 2020 році за звинуваченнями, пов’язаними з організацією антиурядових протестів у 2013 році. Однак цей виправдувальний вирок був скасований, і були додані нові звинувачення, пов’язані зі спробою державного перевороту в 2016 році проти Ердогана. Якщо його визнають винним, йому загрожує довічне ув’язнення.

Міжнародні правозахисні організації засудили цю справу, заявивши, що вона політично мотивована.

Європейський суд з прав людини в 2019 році закликав звільнити Кавалу, вказавши, що немає доказів скоєння ним злочину. Рада Європи також закликав звільнити Кавалу.