У Єревані через аварію – масштабні вимкнення світла і води, не працює метро

В енергетичній системі Вірменії сталася масштабна аварія. Через перепад напруги вимкнулися Єреванська ТЕЦ і 5-й енергоблок Разданської ТЕЦ.

Майже весь Єреван залишився без електрики, стільниковий зв’язок і інтернет працюють з перебоями, була припинена робота метрополітену.

У деяких регіонах Вірменії відбулися збої в газопостачанні і водопостачанні.

«Електропостачання по всій протяжності метрополітену перерване через перепади напруги в мережі. На деяких ділянках потяги залишилися в тунелях. Потім подача струму частково відновилася, поїзди, що перебували між станціями, прибули до станцій, де пасажири були евакуйовані», – написав віцепрем’єр Вірменії Тигран Авінян у фейсбуці.

Влада Вірменії обіцяє завершити ремонтні роботи до вечора 10 липня.

«На даний час у системі немає коливань частоти, стабільність відновлена. Роботи з тривають, електропостачання поступово відновлюється», – йдеться в повідомленні Міністерства територіального управління й інфраструктури Вірменії.