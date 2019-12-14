ЄС проведе конференцію донорів для допомогти Албанії, яка постраждала від землетрусу

Європейський союз у січні в Албанії проведе конференцію донорів, щоб допомогти у відновленні цієї балканської країни, що постраждала в листопаді від землетрусу.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Лейєн 14 грудня заявила про намір Брюсселя долучитися до «тривалого періоду відновлення» Албанії.

Землетрус в Албанії магнітудою 6,4 наприкінці листопада забрав життя 51 людини, понад 13 тисяч людей залишились без домівок, пошкоджень зазнали понад 14 тисяч будинків.

Албанія попросила про міжнародну фінансову допомогу для відновлення. Уряд на роботи з відбудови виділив близько 117 мільйонів доларів.

14 грудня у постраждалому від землетрусу албанському місті Дуррес були затримані дев’ять осіб за підозрою в незаконному будівництві та зловживанні службовим становищем. За даними прокуратури, через незаконно зведені будинки, які обрушилися, загинули 23 людини.