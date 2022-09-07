Лідери ЄС зустрінуться у Празі 6 жовтня в рамках «Європейської політичної спільноти»

Перше засідання «Європейської політичної спільноти» відбудеться у Празі 6 жовтня в другій половині дня, перед неформальним засіданням Європейської ради, запланованим також наступного дня, повідомив у середу Радіо Свобода офіційний представник ЄС.

Головна мета зустрічі, як поінформував офіційний представник ЄС, – провели політичну дискусію лідерів ЄС із стратегічних питань, які становлять спільний інтерес для європейського континенту.

Основні питання – війна Росії проти України, енергетична криза та економічна ситуація.

На зустріч мають бути запрошені 27 держав-членів ЄС, а також представники Західних Балкан, Норвегії, Швейцарії, Ісландії, Ліхтенштейну, Великобританії, України, Молдови, Грузії, Туреччини, Вірменії та Азербайджану.

У червні на саміті в Брюсселі Європейська рада схвалила створення «Європейської політичної спільноти». Ініціатива про новий формат співпраці ЄС, зокрема із країнами, які не є його членами, належить Франції. Першу зустріч у новому форматі пропонувалося провести у Празі. Чехія нині головує в ЄС.