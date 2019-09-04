Посли ЄС погодили продовження санкцій проти Росії

Посли Європейського союзу 4 вересня погодили продовження ще на півроку санкцій проти чиновників Росії та підтримуваних нею угруповань, а також підприємств, пов'язаних із російською агресією проти України. Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, заморожування активів та заборона отримання віз стосується 170 російських посадовців та представників сепаратистів, також у списку є 44 суб'єкти господарювання.

Офіційне оприлюднення рішення очікується наступного тижня.

Санкції були вперше запроваджені у 2014 році. У березні 2019 року Євросоюз доповнив список вісьмома представниками російської влади, причетними до подій 25 листопада 2018 року в Чорному морі, коли російські військові захопили три українські кораблі та затримали 24 моряків.