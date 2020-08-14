Міністри закордонних справ ЄС закликають до переговорів між Туреччиною та Грецією

Верховний представник Євросоюзу з закордонних справ Жозеп Боррель закликав до деескалації напруженості між Грецією та Туреччиною в питанні розвідування запасів нафти та газу в східному Середземномор’ї.Про це Боррель написав у твітері після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у режимі відеоконференції. Він зазначив, що блок «повністю солідарний» із Грецією та Кіпром.



Голова європейської дипломатії скликав нараду у відповідь на останні події в кількох країнах та регіонах, включно зі східним Середземномор’ям.

Туреччина та Греція мають розбіжності в питанні видобутку нафти та газу у водах неподалік Кіпру. Греція та ЄС стверджують, що Туреччина незаконно здійснює буріння в цій зоні, Туреччина твердить, що ці води є в межах її виключної економічної зони.

10 серпня Анкара відновила роботи в східному Середземномор’ї, попри угоду між Грецією та Єгиптом, яка стосувалася прав на буріння нафти та газу в цьому районі.

Рішення Туреччини надіслати наукове судно в супроводі військово-морських суден у цей регіон спонукало Грецію до відправки військових кораблів для спостереження. 12 серпня сталося незначне зіткнення між кораблями, яке Греція назвала аварією, а Анкара – провокацією.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу 14 серпня заявив, що Афінам потрібно діяти розумно, і закликав Європейський союз припинити режим сприяння для Греції.

Канцлер Німеччини Анґела Меркель закликала Туреччину та Грецію розпочати прямий діалог, заявив речник Штефан Зайберт у Берліні 14 серпня. Меркель телефонувала президенту Туреччини Реджепу Ердогану та прем’єр-міністру Греції Кіріакосу Міцотакісу про це 13 серпня, додав речник.