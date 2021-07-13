На головному залізничному вокзалі у Києві встановлять нові ескалатори за 13 млн грн – УЗ

У вестибюлі Центрального залізничного вокзалу в Києві встановлять нові ескалатори. Як повідомила пресслужба «Укрзалізниці», йдеться про два нові сучасні Heavy Duty.

«Переможцем торгів у системі Prozorro на їх постачання та встановлення стало ТОВ «Міцуї Україна». Компанія за свої послуги отримає майже 13 млн грн, що на 16 % менше, ніж планувалося витратити. Загалом у тендері на закупівлю ескалаторів взяли участь 4 компанії. Пропозиції двох компанії було відхилено через невідповідність умовам тендерної документації», – йдеться в повідомленні.

Як повідомив керівник «укрзалізниці» Іван Юрик, не пізніше ніж через 9 місяців «центральні залізничні ворота країни отримають нові ескалатори».

За даними УЗ, висота нових підйомників становитиме 6,5 метра, вони будуть встановлені на місці нинішніх; працювати ескалатори мають не менше 20 годин на добу та обслуговувати 7300 відвідувачів вокзалу на годину; ескалатори матимуть LED-підсвітку, сенсор для зупинки сходового полотна за відсутності пасажирів та пристрої для знезараження поручнів;

Нинішні ескалатори були встановлені на головному вокзалі у Києві в 2001 році під час реконструкції вокзалу станції «Київ-Пасажирський» та, як кажуть залізничники, потребують заміни.