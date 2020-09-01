ЄСПЛ вирішив не вживати термінових заходів для захисту храмів ПЦУ в Криму

Європейський суд з прав людини вирішив не застосовувати термінових заходів для захисту храмів Православної церкви України в анексованому Криму. Про це йдеться в рішенні суду, опублікованому на сайті ЄСПЛ 1 вересня.

«Суд вирішив відхилити запити як такі, що виходять за рамки застосування правила 39 (тимчасові заходи) регламенту суду, оскільки вони не тягнуть за собою ризик серйозної та непоправної шкоди. Суд задовольняє такі запити тільки у виняткових випадках, коли заявники зіткнулися б з реальним ризиком непоправної шкоди», – йдеться в повідомленні.

У серпні ЄСПЛ звернувся до російської влади через утиски ПЦУ в Криму.

Російська влада в Криму в лютому 2020 році спрямувала припис про «звільнення приміщень» Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира та Ольга в Сімферополі, в якому відбувалися богослужіння УПЦ Київського патріархата (нині ПЦУ).

В підконтрольному Росії Міністерстві майна Криму пояснили цю вимогу нібито збігом терміну дій договору з єпархією УПЦ КП, яка перейшла в створену Православну церкву України.

Читайте також: Рішення виселити ПЦУ із собору Сімферополя свідчить про переслідування за релігійною ознакою – архієпископ Климент

У листопаді 2019 року підконтрольний Росії Євпаторійський міський суд зобов’язав ПЦУ знести храм у Євпаторії. Сторона захисту заявляла про намір подавати заяву про перегляд рішення суду.

В липні 2020 року митрополиту Кримської єпархії ПЦУ Клименту російські судові пристави вручили постанову про знесення храму в Євпаторії.