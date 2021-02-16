ЄСПЛ визнав помилковим незастосування болгарськими судами санкцій до ультраправого проросійського політика

Європейський суд з прав людини ухвалив, що суди Болгарії помилково відхилили дві справи про дискримінацію, порушених проти ультраправого націоналіста, проросійського політика Волена Сідерова.

Постанова Страсбурзького суду від 16 лютого стала останньою, в якій піддалася ретельній перевірці риторика Сідерова, чия проросійська партія «Атака» викликала суперечки в болгарській політиці.

Суд погодився з позивачами в двох окремих справах: один позов подали двоє болгарських євреїв; інший – двоє болгарських циган, які звинуватили Сідерова в тому, що його риторика порушує їхнє право на недоторканність приватного життя і свободу від дискримінації.

Зокрема, Сідеров заявляв, що масове вбивство євреїв нацистами під час Другої світової війни було «великим обманом». Також у липні 2005 року у своїй промові політик заявив: «Болгарія перш за все. Болгарія – для болгар».

Болгарський суд відхилив попередні позови проти нього, пославшись, серед іншого, на право Сідерова на свободу слова.

До 2019 року партія Сідерова входила до альянсу «Об’єднані патріоти», що є партнером уряду прем’єр-міністра Бойко Борисова. Партія традиційно відстоювала позиції на підтримку Росії і проти Євросоюзу і НАТО.

Відтоді Сідеров працює муніципальним депутатом в столиці Болгарії Софії.