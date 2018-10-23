ЄСПЛ присудив 1,5 мільйона євро родичам викрадених у Чечні людей

Європейський суд з прав людини виніс рішення у двох справах про викрадення людей у Чечні під час спецоперацій російських федеральних військ. 20 груп заявників у цілому отримають понад 1,5 мільйона євро.

У справах описані випадки викрадень, які відбулися з 2001 по 2005 рік. У більшості випадків люди зникали після того, як до них додому приїжджали загони у камуфляжній формі на БТР або іншій техніці, уточнює видання «Медіазона».

Європейський суд із прав людини постановив, що в зазначених випадках були порушені: право на життя, заборона катувань і нелюдського поводження, право на свободу і право на судовий захист.

Представники Мін’юсту Росії заявляють, що родичі викрадених не надали достатніх свідчень того, що в цьому брали участь федеральні війська чи інші представники держави, а також не використали всі наявні можливості, щоб домогтися справедливості в російському суді.