ЄСПЛ відмовив Україні в знятті імунітету з ексдепутата Логвинського

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухвалив рішення, яким відмовив Україні у знятті імунітету з колишнього депутата Верховної Ради Георгія Логвинського, який є чоловіком судді ЄСПЛ Ганни Юдківської. Про це повідомив сам політик у фейсбуці.

Це перше рішення в історії суду, коли він відмовив у знятті імунітету, яким за міжнародним правом захищені найближчі родичі суддів ЄСПЛ.

Суд заявив, що побачив у діях Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) порушення міжнародного права.

У ЄСПЛ вирішили, що обставини справи проти Логвинського не варто аналізувати, бо і без них суд має підстави не довіряти НАБУ.

У ЄСПЛ вважають, що у НАБУ діяли з порушенням принципів неупередженого розслідування. «Є свідчення того, що під час проведення розслідування НАБУ вдавалося до тиску на свідків», – ідеться в документі.

У НАБУ натомість стверджують, що слідство зібрало достатньо доказів для повідомлення про підозру Логвинському та іншим фігурантам справи.

«Рішення ЄСПЛ (ухвалено 6 липня 2020 року) стосується виключно одного з фігурантів розслідування і фактично унеможливлює повідомлення йому про підозру до позбавлення імунітету. Водночас досудове розслідування стосовно решти 6 учасників корупційної схеми, серед яких колишній урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ, перший заступник міністра юстиції, бенефіціар приватної компанії та ще три особи, наближені до екснардепа, триває», – ідеться в коментарі НАБУ з приводу рішення ЄСПЛ.

У так званій «справі «Золотого Мандарину» НАБУ звинувачує Логвинського та кількох експосадовців Міністерства юсттції в діях, що призвели до втрат держави на суму 54 мільйони гривень.