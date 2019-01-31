ЄСПЛ зобов’язав Росію виплатити громадянам Грузії 10 мільйонів євро

Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) зобов’язав Росію виплатити Грузії 10 мільйонів євро. Влада Грузії має розподілити ці гроші як компенсацію серед громадян країни, депортованих із Росії в 2006 році.

Гроші повинні отримати не менше ніж півтори тисячі людей. Вони отримають від двох до 15 тисяч євро.

ЄСПЛ визнав порушення трьох статей Європейської конвенції – «колективна депортація», «незаконне позбавлення волі» і «нелюдські й такі, що принижують гідність, умови утримання під вартою».

Сума компенсації в 10 мільйонів євро перевищує щорічний обсяг коштів, що виділяються з бюджету Росії на виплати за рішеннями Європейського суду з прав людини.

У 2006 році в Грузії за звинуваченням у шпигунстві заарештували чотирьох співробітників розвідки Росії. Після цього з Росії під приводом порушення візового режиму почали висилати громадян Грузії. Всього, за даними Мін’юсту Грузії, були депортовані майже п’ять тисяч людей. У 2007 році Тбілісі звернувся в ЄСПЛ зі скаргою на ці дії Москви.