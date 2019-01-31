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31 Січень 2019, Київ 15:32
Новини | Міжнародні

ЄСПЛ зобов’язав Росію виплатити громадянам Грузії 10 мільйонів євро

Сума компенсації в 10 мільйонів євро перевищує щорічний обсяг коштів, що виділяються з бюджету Росії на виплати за рішеннями Європейського суду з прав людини

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Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) зобов’язав Росію виплатити Грузії 10 мільйонів євро. Влада Грузії має розподілити ці гроші як компенсацію серед громадян країни, депортованих із Росії в 2006 році.

Гроші повинні отримати не менше ніж півтори тисячі людей. Вони отримають від двох до 15 тисяч євро.

ЄСПЛ визнав порушення трьох статей Європейської конвенції – «колективна депортація», «незаконне позбавлення волі» і «нелюдські й такі, що принижують гідність, умови утримання під вартою».

Сума компенсації в 10 мільйонів євро перевищує щорічний обсяг коштів, що виділяються з бюджету Росії на виплати за рішеннями Європейського суду з прав людини.

У 2006 році в Грузії за звинуваченням у шпигунстві заарештували чотирьох співробітників розвідки Росії. Після цього з Росії під приводом порушення візового режиму почали висилати громадян Грузії. Всього, за даними Мін’юсту Грузії, були депортовані майже п’ять тисяч людей. У 2007 році Тбілісі звернувся в ЄСПЛ зі скаргою на ці дії Москви.

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