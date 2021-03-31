Росія, Туреччина, Україна, Румунія та Угорщина мають найбільше справ у ЄСПЛ – Рада Європи

У Раді Європи повідомили, що торік держави на європейському континенті демонстрували «прогрес» у виконанні постанов Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), попри пандемію COVID-19. Втім і досі необхідні зусилля для вирішення таких проблем, як жорстоке поводження або смерть через дії силовиків, погані умови утримання під вартою, обмеження прав і свобод.

Така оцінка стала частиною річного звіту Комітету міністрів Ради Європи за 2020 рік щодо виконання постанов ЄСПЛ.

Державами з найбільшим числом нових справ у ЄСПЛ торік були Росія (218), Туреччина (103) і Україна (84), за якими слідують Румунія (78) і Угорщина (61). У цих країнах також була найбільша кількість незавершених справ на кінець 2020 року: Росія (1789), Туреччина (624), Україна (567), Румунія (347), Угорщина (276), йдеться у доповіді.

Державами, для яких ЄСПЛ присудив найбільш «справедливу компенсацію» заявникам, були Румунія (43,9 мільйона доларів), Росія (13,4 мільйона доларів), Італія (6 мільйонів доларів), Чорногорія (5,4 мільйона доларів) і Молдова ( 4,9 мільйона доларів).

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич заявила, що держави-члени дуже серйозно ставляться до своїх зобов’язань щодо виконання рішень Страсбурзького суду, «навіть в складних обставинах». Однак додала, що «багато важливих судових рішень залишаються невиконаними протягом декількох років».

Відповідно до звіту Ради Європи, торік 983 справи були закриті Комітетом міністрів, у 70-ту річницю Конвенції про захист прав людини, в результаті кроків, зроблених відповідними державами-членами.

Станом на кінець року, 5233 справи не були повністю покриті країнами-членами ЄС, це один з найнижчих показників з 2006 року.

У звіті йдеться, що минулоріч була вчассно проведена 581 виплата «справедливої компенсації» заявникам, присуджена ЄСПЛ, в той час як Комітет міністрів все ще чекав підтвердження виплати в 1574 випадках станом на кінець грудня.

Серед найбільш вагомих справ, які Комітет зміг закрити в 2020 році, були три справи про неправомірне обмеження прав на свободу і безпеку в Азербайджані, а також справа про право голосу на місцевих виборах в Боснії і Герцеговині.

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