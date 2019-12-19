ЄСПЛ визнав обґрунтованим видворення з Литви журналістів «Россия-24»

Європейський суд із прав людини опублікував рішення за скаргою чотирьох співробітників російського державного телеканалу «Россия-24» на обмеження свободи слова. Їх затримали на «Форумі вільної Росії» у Вільнюсі в березні 2016 року, а пізніше вислали, заборонивши в’їзд до Литви на рік.

ЄСПЛ не знайшов порушень їхніх прав.

Знімальна група телеканалу «Россия-24», що складається з репортера Павла Зарубіна, звукооператора Олександра Макарова, оператора Андрія Мельникова і редактора Олексія Казакова, не маючи акредитації, з’явилася на конференцію і поводилася некоректно по відношенню до її учасників, у зв’язку з чим викликали поліцію.

Литовська влада визнала дії знімальної групи загрозою національній безпеці Литви.

Європейський суд із прав людини визнав скаргу росіян неприйнятною, а доводи влади Литви – обґрунтованими.

ЄСПЛ наголосив, що гарантії свободи слова поширюються на журналістів, якщо вони діють сумлінно з метою поширення достовірної інформації на принципах відповідальної журналістики. Це стосується в тому числі і поведінки представників ЗМІ, а в цій справі ЄСПЛ не може визнати її такою.