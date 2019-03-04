На парламентських виборах в Естонії перемогла опозиція

Перемогу на парламентських виборах в Естонії здобула опозиційна Партія реформ, яку очолює колишня депутат Європарламенту Кая Каллас.

За даними Республіканської виборчої комісії, партія набрала 29% голосів. Таким чином, вона отримала 34 мандати в естонському парламенті. Це кращий результат в історії партії, створеної у 1994 році.

Правляча Центристська партія, за яку традиційно голосують російськомовні виборці, набрала 23 відсотки. На третьому місці також представники опозиції – Консервативна народна партія Естонії (EKRE) – близько 18% голосів. Її програма будувалася на гаслі «Естонія для естонців» і популістських обіцянках.

Всі великі партії вже заявили, що не збираються працювати в коаліції з EKRE.

Читайте також: Парламентські вибори в Естонії: в опитуваннях лідирують проросійська і прозахідна партії

Націоналістична партія Isamаa (Вітчизна) і соціал-демократи, що входять в правлячу коаліцію послабили свої позиції. У Isamаa в парламенті буде 12 депутатів, а у Соціал-демократичної партії – 10.

Глава Центристської партії і прем’єр Естонії Юрій Ратас визнав перемогу Партії реформ на виборах.

До парламенту Естонії обирають 101 депутата.