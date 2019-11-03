У понеділок з візитом в Україні перебуватиме міністр закордонних справ Естонії

В Україні з робочим візитом 4 листопада перебуватиме міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, повідомляє МЗС України.

«Відбудуться переговори керівників зовнішньополітичних відомств України та Естонії Вадима Пристайка та Урмаса Рейнсалу. Передбачається обговорення актуальних питань двостороннього співробітництва, зокрема залучення естонського досвіду в сфері електронного урядування та взаємодії в контексті протидії безпековим викликам, підтримки Таллінном зовнішньополітичних пріоритетів України, а також співпраці в рамках міжнародних організацій», – йдеться в повідомленні.

7 жовтня з візитом в Україні був головний дипломат іншої прибалтійської країни – міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс. А 30 жовтня міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс зустрівся в Маріуполі з президентом України.

Країни Прибалтики є послідовними союзниками України, що неодноразово заявляли про підтримку територіальної цілісності та незалежності України.