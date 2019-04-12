В Естонії екс-агента спецслужби підозрюють у співпраці з Росією

Колишній агент Естонської служби внутрішньої безпеки (KAPO) Володимир Куликов був затриманий за підозрою в співпраці з російською розвідкою, повідомив 12 квітня директор спецслужби Арнольд Сінісалу.

За словами Сінісалу, затримання відбулося ще 26 березня, але розслідування все ще перебуває на початковій стадії. Куликов підозрюється в співпраці з російською розвідкою після виходу на пенсію в 2012 році.

«Неможливо точно сказати, які звинувачення йому будуть висунуті. Елементи державної зради можуть бути виявлені під час розслідування», – сказав Сінісалу.

У 1998 році Куликов був визнаний найкращим офіцером KAPO, він отримав естонську медаль «Хрест орла».

Окупована СРСР під час Другої світової війни Естонія відновила свою незалежність в 1991 році. Тепер ця країна є членом НАТО і Європейського союзу.