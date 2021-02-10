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10 лютого 2021, Київ 16:57
Новини | Міжнародні

У ЄС заарештували 45 членів грузинського кримінального угруповання

Правоохоронні органи Італії, Франції, Польщі, Бельгії, Словенії та Греції заарештували загалом 45 вихідців з Грузії

За результатами великомасштабних поліцейських операцій «Злодій в законі» і «Братва-35», правоохоронні органи Італії, Франції, Польщі, Бельгії, Словенії та Греції заарештували загалом 45 вихідців з Грузії. Всі вони підозрюються в скоєнні квартирних крадіжок і відмиванні грошей.

За повідомленням МВС Грузії, операція відбулася за безпосередньої участі «поліцейських аташе», спрямованих за рішенням уряду країни в європейські держави для допомоги в боротьбі проти «грузинських кримінальних спільнот». Співробітники МВС Грузії надавали європейським колегам всю інформацію про злочинців, які оселилися в Євросоюзі протягом останніх кількох років. У тому числі надали відбитки пальців, фотографії та інші дані.

Грузія активно співпрацює з ЄС в боротьбі проти грузинських нелегалів, які в Європі переважно займаються квартирними крадіжками. Тим самим Тбілісі намагається запобігти призупиненню «безвізового режиму» з Європейським союзом. Про ймовірність такого кроку неодноразово говорили міністри внутрішніх справ Франції, Італії та Німеччини.

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