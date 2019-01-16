Відомство ЄС позбавило McDonald’s ексклюзивного права на торговельну марку Big Mac

Євросоюз позбавив McDonald’s ексклюзивного права на торговельну марку Big Mac. Тепер інші компанії можуть продавати товари (в тому числі й бургери) з такою назвою на території ЄС. Таке рішення ухвалило Відомство з інтелектуальної власності Євросоюзу.

Згідно з рішенням відомства, американська мережа фаст-фуду не надала доказів використання марки на території ЄС з 2017 року.

Справа про захист торгової марки розглядалася в рамках спору McDonald’s з ірландської мережею швидкого харчування Supermac’s. Юристи американської компанії заявляли, що споживачі будуть плутати слово Supermac із «Біг маком». Після рішення регулятора Supermac’s зможуть відкрити свої ресторани у Великій Британії.