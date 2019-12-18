Країни ЄС приймуть понад 30 тисяч біженців наступного року

Країни Європейського союзу у 2020 році приймуть понад 30 тисяч біженців. Така кількість місць буде надано в рамках програми переселення, перш за все з кризових регіонів світу, мовиться в повідомленні Єврокомісії.

Пріоритет в рамках програми отримають мігранти з Туреччини, Лівану, Йорданії, країн середземноморського регіону, Нігеру і Руанди, уточнює Управління верховного комісара ООН у справах біженців.

За даними Єврокомісії, понад 65 тисяч біженців прибули до країн Євросоюзу за програмою переселення з 2015 року. З бюджету ЄС країна отримує за кожного біженця 10 тисяч євро в якості фінансової підтримки.

За останні роки до Європи з країн Африки та Близького Сходу втекли десятки тисяч людей. Багато з них загинули, намагаючись перетнути Середземне море. У 2019 році там загинули понад 400 біженців, зокрема діти.

Деякі країни ЄС відмовляються приймати біженців.