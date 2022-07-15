У Росії тележурналіста Євгена Кисельова оголошено у розшук

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у федеральний розшук тележурналіста Євгена Кисельова. Колишній гендиректор НТВ заявлений підозрюваним у неназваній кримінальній справі, що випливає із бази даних відомства.

Про порушення справи проти Кисельова не повідомлялося.

Журналіст багато років живе та працює у Києві. У квітні 2022 року російське міністерство юстиції внесло його першим номером до реєстру так званих фізичних осіб-іноземних агентів. Туди ж потрапив і інший тележурналіст Матвій Ганапольський.

Сам Євген Кисельов наразі не коментував рішення РФ про оголошення його у розшук.