Євроюст розкрив хакерське угруповання з РФ, пов’язане зі створеною Путіним IT-компанією

Євроюст розкрив хакерську групу NoName057(16), відповідальну за численні DDoS-атаки на критично важливу інфраструктуру по всій Європі, йдеться в заяві відомства. Влада Євросоюзу видала сім ордерів на арешт і оприлюднила дані п’ятьох підозрюваних. Як з’ясувало видання «Агентство», всі вони є громадянами Росії.

Двоє – Михайло Бурлаков та Максим Лупін – це керівники IT-структури «Центр вивчення та мережевого моніторингу молоді», заснованої після доручення лідера РФ Володимира Путіна для «захисту молоді від деструктивного контенту». Влада виділила центру вже не менш як 2 мільярди рублів. Як писало видання «Медуза», центр стежить в інтернеті за підлітками.

Бурлакова на сайті Європолу називають «одним із ключових членів групи NoName057(16)»: під псевдонімом darkklogo він обіймав керівну посаду у групі та ухвалював рішення про розробку програмного забезпечення для проведення атак, а також оплачував оренду нелегальних серверів.

Як з’ясувало «Агентство», він є програмістом, кандидатом технічних наук, працює доцентом на кафедрі кібербезпеки Самарського університету, був доцентом кафедри «Криптологія та кібербезпека» Національного дослідницького ядерного університету (МІФІ) та працював провідним програмістом у Федеральному науковому центрі фізкультури та спорту. Написав кілька десятків наукових праць, у тому числі з кібербезпеки та нейромереж.

Лупіна Європол підозрює в управлінні нелегальним онлайн-майданчиком для торгівлі. З середини 2010-х він працював фахівцем із кібербезпеки провладної організації ветеранів воєн «Бойове братство» та менеджером проєктів у компанії ZephyrLab, яка робить сайти для федеральних міністерств.

Ще одним ключовим членом угруповання Європол назвав 21-річну Ольгу Євстратову. За даними спецслужби, вона оптимізувала програмне забезпечення для атак DdoSia під псевдонімом «olechochek». Дівчина є випускницею Російського технологічного університету МІРЕА, брала участь у змаганнях розробників, писала статті про IT в журналі «Молодий науковець».

Також Європол розшукує 45-річного Андрія Абросимова та 48-річного Андрія Муравйова. Абросимов із Архангельської області, він працював автослюсарем і робив теплоізоляцію на промислових підприємствах. Муравйов — це z-художник із московського району Чертаново. Він малює картини на тему війни в Україні. Як написав Муравйов у своєму телеграм-каналі, приводом для його розшуку стали намальовані ним логотип та стікери для «патріотичного каналу» NoName057(16). У маніфесті каналу зазначено, що його веде однойменне хакерське угруповання, метою якого є боротьба із Заходом.