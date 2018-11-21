В Європарламенті вирішують, як краще протидіяти пропаганді Росії

Оновлені рекомендації для ефективнішої протидії російській пропаганді 21 листопада обговорювали на засіданні Комісії закордонних справ Європейського парламенту в Брюсселі, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Як заявив на засіданні британський парламентар-консерватор Чарльз Таннок, для зміцненні стійкості Євросоюзу до зовнішньої ворожої дезінформації і пропаганди потрібне надання нових значно більших ресурсів і розширення персоналу підрозділу дипломатичної служби ЄС East StratCom Task Force, створеної для протистояння постійним дезінформаційним кампаніям з боку Росії.

«Треба швидко зміцнювати East StratCom. Тим часом, на середньострокову перспективу нам слід створити окрему посаду єврокомісара із стратегічних комунікацій у наступній Європейській комісії, яку оберуть після парламентських виборів у травні наступного року», – сказав євродепутат 21 листопада в Брюсселі. Він додав, що якраз у передвиборчий період і під час виборів значно зростають ризики ворожих втручань і впливу пропаганди.

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Європарламентар від Естонії Тюне Келам також закликав посилити служби, що в ЄС борються із пропагандою.

«Інформаційна війна нині стала основним видом протистояння. Росія вдається до ворожих операцій проти держав ЄС, впливаючи на вибори, на політику, підтримуючи екстремістів, ширячи маніпуляції і ведучи гібридну війну. Ресурси, які опоненти ЄС вкладають в такі дії, значно переважають ті ресурси, що виділяються для захисту і в євроустановах, і в самих державах співдружності», – застерігає Келам.

Важливим способом протистояння пропаганді й дезінформаційній кампанії, націленій проти європейських демократій, має стати медійна освіта населення, та особливо, розвиток якісної журналістики – наголосила євродепутат від Німеччини Ребекка Гармс.

«Ми мусимо включити у процес протидії цим явищам ініціативи для популяризації високоякісної незалежної журналістики. Тому зміцнення медійного простору, співпраця із державними ЗМІ є дуже важливим чинником. Вважаю, що журналісти і засоби масової інформації мають бути залучені до процесу ухвалення рішень, покликаних боротися із пропагандою та фейками», – заявляє Гармс, наголошуючи на тому, що завжди має бути дотримана чітка лінія між незалежністю ЗМІ і втручанням держави у справі медіа та цензурою.

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East StratCom Task Force – група експертів при Європейській службі зовнішньої діяльності, створена у квітні 2015 року для протистояння постійним дезінформаційним кампаніям із боку Росії. Вона покликана надавати підтримку ЄС на тлі російської пропаганди, яка особливо активізувалася останніми роками в країнах колишнього Радянського Союзу, зокрема, в Україні. Експертна група має 14 осіб персоналу й фінансується з європейського бюджету в розмірі 1,1 мільйона євро на рік.

Європейський парламент готує звіт, який має оновити політичну стратегію ЄС у сфері протистояння дезінформації. Його рекомендації мають підбити підсумок плану дій дворічної давності та надати нові ідеї та ініціативи Європейській зовнішньополітичній службі й Раді міністрів ЄС.

Очікується, що відповідний проект резолюції буде ухвалений 22 січня в Комісії парламенту ЄС із закордонних справ, після чого його висунуть на голосування на пленарній сесії у лютому 2019 року.

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