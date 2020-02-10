В Європі через шторм загинули щонайменше 6 людей

Потужний шторм, що прокотився Європою, призвів до загибелі щонайменше шести людей в Чехії, Польщі, Швейцарії, Швеції, Словенії і Великій Британії.

Також, за повідомленнями, декілька людей були поранені.

Шторм «Кіара» вдарив по Великій Британії й Ірландії 9 лютого, а потім почав рухатися на схід, знеструмлюючи десятки тисяч будинків по всій Європі.

Крім того, через негоду були скасовані сотні авіарейсів. Зокрема, понад 700 рейсів були скасовані в чотирьох німецьких містах: Франкфурті, Мюнхені, Дюссельдорфі й Кельні.

Шторм призвів до сильної повені в Англії і спричинив перебої у залізничному й автомобільному сполученні в кількох країнах.

Синоптичні служби повідомили про значне підвищення рівнів води на узбережжях у Данії, Норвегії, Швеції й Фінляндії.