Понад 6 тисяч людей вдалося евакуювати упродовж 1 квітня – ОПУ

Упродовж п’ятниці вдалося евакуювати 6 266 людей з Донецької, Луганської та Запорізької областей, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Зокрема, з Маріуполя Донецької області – 3071 людину. З Луганської області: Сєвєродонецьк – 285 осіб, Рубіжне – 60, Лисичанськ – 1300, Кремінна – 52, Попасна – 38. Із Запорізької області: Пологи – 452 особи, Василівка – 180, Мелітополь – 813, Бердянськ – 15.

За даними Тимошенка, у Запоріжжі чекають людей, які виїхали автобусами та особистим транспортом з Бердянська та Мелітополя.

«Вони пройшли останній блокпост окупаційних військ у Василівці. 42 автобуси з Бердянська з маріупольцями, 12 автобусів з Мелітополя з місцевими жителями, 300 приватних автомобілів», – повідомив у Telegram.

Українська влада щодня намагається вивезти з охоплених бойовими діями районів мирне населення та завезти туди речі першої необхідності і продовольство. Російська сторона неодноразово зривала евакуацію цивільних, обстрілюючи маршрути, за якими мали вивозити людей. При цьому Росія звинувачувала у зриві евакуації українську сторону.​